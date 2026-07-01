AGENDA · Boussac
Soirée blind test et karaoké Boussac
samedi 25 juillet 2026 · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Soirée blind test et karaoké
Place de l’hôtel de ville Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Ambiance, rires et chansons. .
Place de l’hôtel de ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfboussac@gmail.com
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English : Soirée blind test et karaoké
L’événement Soirée blind test et karaoké Boussac a été mis à jour le 2026-07-03 par Creuse Confluence Tourisme
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