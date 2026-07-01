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Soirée blind test et karaoké Boussac

samedi 25 juillet 2026 · Boussac

Soirée blind test et karaoké Boussac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place de l'hôtel de ville
Ville
23600 Boussac
Département
Creuse
Tarif

Boussac

Soirée blind test et karaoké

Place de l’hôtel de ville Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Ambiance, rires et chansons.   .

Place de l’hôtel de ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine   cdfboussac@gmail.com

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English : Soirée blind test et karaoké

L’événement Soirée blind test et karaoké Boussac a été mis à jour le 2026-07-03 par Creuse Confluence Tourisme

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