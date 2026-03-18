Brocante

Place de l’Hôtel de Ville & Halle Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Grande brocante annuelle de Boussac

Place de l’Hôtel de Ville, Halle et rues adjacentes

Entrée gratuite pour les visiteurs

Buvette et snack sur place .

Place de l’Hôtel de Ville & Halle Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfboussac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante

L’événement Brocante Boussac a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Confluence Tourisme