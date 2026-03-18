Brocante Boussac
Brocante Boussac samedi 18 juillet 2026.
Brocante
Place de l’Hôtel de Ville & Halle Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Grande brocante annuelle de Boussac
Place de l’Hôtel de Ville, Halle et rues adjacentes
Entrée gratuite pour les visiteurs
Buvette et snack sur place .
Place de l’Hôtel de Ville & Halle Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfboussac@gmail.com
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English : Brocante
L’événement Brocante Boussac a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Confluence Tourisme