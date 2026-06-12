Concert duo Celtic Crossroad place Gambetta Boussac
Concert duo Celtic Crossroad place Gambetta Boussac vendredi 10 juillet 2026.
Boussac
Concert duo Celtic Crossroad
place Gambetta Église Sainte Anne de Boussac Boussac Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 19:15:00
Date(s) :
2026-07-10
Celtic Crossroad, duo crée par l’écossais Fearghal Mc Cartan viendra spécialement à Boussac pour un concert de musique celte. Harpiste renommé accompagné par guitare ou violon, ce duo pour proposera un voyage à travers différentes régions celtes mêlant douceur et énergie propre à ce répertoire traditionnel. .
place Gambetta Église Sainte Anne de Boussac Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine communication.boussac@gmail.com
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English : Concert duo Celtic Crossroad
L’événement Concert duo Celtic Crossroad Boussac a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Confluence Tourisme
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