Concert duo Celtic Crossroad place Gambetta Boussac

Boussac

Concert duo Celtic Crossroad

place Gambetta Église Sainte Anne de Boussac Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 19:15:00

Date(s) :

2026-07-10

Celtic Crossroad, duo crée par l’écossais Fearghal Mc Cartan viendra spécialement à Boussac pour un concert de musique celte. Harpiste renommé accompagné par guitare ou violon, ce duo pour proposera un voyage à travers différentes régions celtes mêlant douceur et énergie propre à ce répertoire traditionnel. .

place Gambetta Église Sainte Anne de Boussac Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine communication.boussac@gmail.com

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English : Concert duo Celtic Crossroad

L’événement Concert duo Celtic Crossroad Boussac a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Confluence Tourisme