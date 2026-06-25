Boussac

Conférence George Sand

Cinéma Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Conférence de commémoration des 150 ans de la disparation de George Sand. La tapisserie-évènement George de Françoise Pétrovitch une mise en valeur exceptionnelle des savoir-faire d’Aubusson dans une œuvre aux dimensions monumentales. Conférence-projection animée par Alice Bernadac, Conservatrice à la Cité internationale de la tapisserie. .

Cinéma Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Conférence George Sand

L’événement Conférence George Sand Boussac a été mis à jour le 2026-06-25 par Creuse Confluence Tourisme