Boussac

Balade lecture

Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 15:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Les équipes de la médiathèque et des offices de tourisme vous propose une balade lecture. Une autre façon de découvrir notre ville, en associant, tour à tour des lectures drôles, émouvantes et des informations historiques.

Balade d’environ 1h30. Sur réservation. .

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 10

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English : Balade lecture

L’événement Balade lecture Boussac a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Confluence Tourisme