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Balade lecture Boussac

Balade lecture Boussac

Balade lecture Boussac vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 23600 Boussac

Département : Creuse

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Boussac

Balade lecture

Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Les équipes de la médiathèque et des offices de tourisme vous propose une balade lecture. Une autre façon de découvrir notre ville, en associant, tour à tour des lectures drôles, émouvantes et des informations historiques.
Balade d’environ 1h30. Sur réservation.   .

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 10 

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English : Balade lecture

L’événement Balade lecture Boussac a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Confluence Tourisme

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