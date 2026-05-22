Balade lecture Boussac
Balade lecture Boussac vendredi 3 juillet 2026.
Boussac
Balade lecture
Boussac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Les équipes de la médiathèque et des offices de tourisme vous propose une balade lecture. Une autre façon de découvrir notre ville, en associant, tour à tour des lectures drôles, émouvantes et des informations historiques.
Balade d’environ 1h30. Sur réservation. .
Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 10
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English : Balade lecture
L’événement Balade lecture Boussac a été mis à jour le 2026-05-22 par Creuse Confluence Tourisme
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