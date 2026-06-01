festival du Merle Sauvage en Confluence place Gambetta Boussac
festival du Merle Sauvage en Confluence place Gambetta Boussac dimanche 28 juin 2026.
Boussac
festival du Merle Sauvage en Confluence
place Gambetta Église Sainte Anne Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 19:00:00
fin : 2026-06-28 20:30:00
Date(s) :
2026-06-28
L’ensemble FERA MERULA propose un voyage musical dans l’Europe des XIIIe et XIVe siècles.
Gabriel Desbiolles: cornemuses médiévales, flûtes, hautbois.`
Simon Desbiolles: luth, saz, percussions. .
place Gambetta Église Sainte Anne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 79 47 aamcc23@gmail.com
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English : festival du Merle Sauvage en Confluence
L’événement festival du Merle Sauvage en Confluence Boussac a été mis à jour le 2026-06-04 par Creuse Confluence Tourisme
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