festival du Merle Sauvage en Confluence place Gambetta Boussac

Boussac

festival du Merle Sauvage en Confluence

place Gambetta Église Sainte Anne Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 19:00:00

fin : 2026-06-28 20:30:00

Date(s) :

2026-06-28

L’ensemble FERA MERULA propose un voyage musical dans l’Europe des XIIIe et XIVe siècles.

Gabriel Desbiolles: cornemuses médiévales, flûtes, hautbois.`

Simon Desbiolles: luth, saz, percussions. .

place Gambetta Église Sainte Anne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 79 47 aamcc23@gmail.com

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English : festival du Merle Sauvage en Confluence

L’événement festival du Merle Sauvage en Confluence Boussac a été mis à jour le 2026-06-04 par Creuse Confluence Tourisme