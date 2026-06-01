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festival du Merle Sauvage en Confluence place Gambetta Boussac

festival du Merle Sauvage en Confluence place Gambetta Boussac

festival du Merle Sauvage en Confluence place Gambetta Boussac dimanche 28 juin 2026.

Lieu : place Gambetta

Adresse : Église Sainte Anne

Ville : 23600 Boussac

Département : Creuse

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Boussac

festival du Merle Sauvage en Confluence

place Gambetta Église Sainte Anne Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 19:00:00
fin : 2026-06-28 20:30:00

Date(s) :
2026-06-28

L’ensemble FERA MERULA propose un voyage musical dans l’Europe des XIIIe et XIVe siècles.
Gabriel Desbiolles: cornemuses médiévales, flûtes, hautbois.`
Simon Desbiolles: luth, saz, percussions.   .

place Gambetta Église Sainte Anne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 79 47  aamcc23@gmail.com

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English : festival du Merle Sauvage en Confluence

L’événement festival du Merle Sauvage en Confluence Boussac a été mis à jour le 2026-06-04 par Creuse Confluence Tourisme

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