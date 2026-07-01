AGENDA · Boussac
Visite d’église Boussac
dimanche 26 juillet 2026 · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Visite d’église
l’Église Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Pèlerinage votif en l’honneur de sainte Anne. .
l’Église Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite d’église
L’événement Visite d’église Boussac a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Boussac (Creuse)
- Soirée karaoké Boussac 17 juillet 2026
- Brocante Boussac 18 juillet 2026
- 4ème festival d’été en Creuse de Jazz à la Sout Boussac 22 juillet 2026
- Soirée blind test et karaoké Boussac 25 juillet 2026
- Marché estival semi nocturne Boussac 27 juillet 2026