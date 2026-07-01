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AGENDA · Boussac

Visite d’église Boussac

dimanche 26 juillet 2026 · Boussac

Visite d’église Boussac

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
l'Église
Ville
23600 Boussac
Département
Creuse
Tarif

Boussac

Visite d’église

l’Église Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Pèlerinage votif en l’honneur de sainte Anne.   .

l’Église Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine   tourisme@diocese-limoges.fr

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English : Visite d’église

L’événement Visite d’église Boussac a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme

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