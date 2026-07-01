Informations pratiques

Boussac

Visite d’église

l’Église Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Pèlerinage votif en l’honneur de sainte Anne. .

l’Église Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr

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English : Visite d’église

L’événement Visite d’église Boussac a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme