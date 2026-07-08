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AGENDA · Boussac

Soirée karaoké Boussac

vendredi 17 juillet 2026 · Boussac

Soirée karaoké Boussac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Café de la place
Ville
23600 Boussac
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Boussac

Soirée karaoké

Café de la place Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Soirée karaoké.   .

Café de la place Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 82 14 17 

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English : Soirée karaoké

L’événement Soirée karaoké Boussac a été mis à jour le 2026-07-03 par Creuse Confluence Tourisme

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