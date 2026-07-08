AGENDA · Boussac
Soirée karaoké Boussac
vendredi 17 juillet 2026 · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Soirée karaoké
Café de la place Boussac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Soirée karaoké. .
Café de la place Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 82 14 17
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English : Soirée karaoké
L’événement Soirée karaoké Boussac a été mis à jour le 2026-07-03 par Creuse Confluence Tourisme
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