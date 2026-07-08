AGENDA · Boussac
Fête nationale Hall de l’agriculture Boussac
lundi 13 juillet 2026 · Hall de l'agriculture · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Fête nationale
Hall de l’agriculture Avenue d’Auvergne Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice et DJ .
Hall de l’agriculture Avenue d’Auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfboussac@gmail.com
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Boussac a été mis à jour le 2026-07-04 par Creuse Confluence Tourisme
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