Fête nationale Hall de l’agriculture Boussac

Informations pratiques

Boussac

Fête nationale

Hall de l’agriculture Avenue d’Auvergne Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice et DJ .

Hall de l’agriculture Avenue d’Auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfboussac@gmail.com

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Boussac a été mis à jour le 2026-07-04 par Creuse Confluence Tourisme