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Fête nationale Hall de l’agriculture Boussac

lundi 13 juillet 2026 · Hall de l'agriculture · Boussac

Fête nationale Hall de l’agriculture Boussac

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Hall de l'agriculture
Adresse
Avenue d'Auvergne
Ville
23600 Boussac
Département
Creuse
Tarif

Boussac

Fête nationale

Hall de l’agriculture Avenue d’Auvergne Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Feu d’artifice et DJ   .

Hall de l’agriculture Avenue d’Auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine   cdfboussac@gmail.com

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Boussac a été mis à jour le 2026-07-04 par Creuse Confluence Tourisme

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