Concert les voix de la roche place de l’église Boussac

Informations pratiques

Boussac

Concert les voix de la roche

place de l’église église Sainte-Anne Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 19:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Le chœur d’hommes, les voix de la roche dirigé par Nèle Massot revient à Boussac avec un nouveau programme, mais toujours orienté sur le chant traditionnel a capella de différentes régions d’Europe. un beau voyage en perspective. .

place de l’église église Sainte-Anne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine communication.boussac@gmail.com

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English : Concert les voix de la roche

L’événement Concert les voix de la roche Boussac a été mis à jour le 2026-07-15 par Creuse Confluence Tourisme