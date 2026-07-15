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Concert les voix de la roche place de l’église Boussac

samedi 1 août 2026 · place de l'église · Boussac

Concert les voix de la roche place de l’église Boussac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
place de l'église
Adresse
église Sainte-Anne
Ville
23600 Boussac
Département
Creuse
Tarif

Boussac

Concert les voix de la roche

place de l’église église Sainte-Anne Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 19:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Le chœur d’hommes, les voix de la roche dirigé par Nèle Massot revient à Boussac avec un nouveau programme, mais toujours orienté sur le chant traditionnel a capella de différentes régions d’Europe. un beau voyage en perspective.   .

place de l’église église Sainte-Anne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine   communication.boussac@gmail.com

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English : Concert les voix de la roche

L’événement Concert les voix de la roche Boussac a été mis à jour le 2026-07-15 par Creuse Confluence Tourisme

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