Concert les voix de la roche place de l’église Boussac
samedi 1 août 2026 · place de l'église · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Concert les voix de la roche
place de l’église église Sainte-Anne Boussac Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 19:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Le chœur d’hommes, les voix de la roche dirigé par Nèle Massot revient à Boussac avec un nouveau programme, mais toujours orienté sur le chant traditionnel a capella de différentes régions d’Europe. un beau voyage en perspective. .
place de l’église église Sainte-Anne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine communication.boussac@gmail.com
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English : Concert les voix de la roche
L’événement Concert les voix de la roche Boussac a été mis à jour le 2026-07-15 par Creuse Confluence Tourisme
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