Boussac

Balade nature Le monde des chauves-souris

Place de l’hôtel de ville Boussac Creuse

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Découverte du monde des chauves-souris avec le CPIE.

Qui connait la Chauve-souris ? De nom, de loin, de nuit ! Le temps d’une soirée, venez découvrir tous les secrets de ce mammifère petit et méconnu. Un diaporama en salle suivit d’une balade au cœur de la nuit seront l’occasion d’en apprendre un peu plus sur son mode de vie, de l’entendre et même de la voir ! Adapté aux familles.

RDV devant le cinéma. .

Place de l’hôtel de ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90 contact@creuseconfluencetourisme.com

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English : Balade nature Le monde des chauves-souris

L’événement Balade nature Le monde des chauves-souris Boussac a été mis à jour le 2026-04-13 par Creuse Confluence Tourisme