Lecture autour de George Sand Orangerie du Château de Boussac Boussac

jeudi 6 août 2026 · Orangerie du Château de Boussac · Boussac

Informations pratiques

Boussac

Lecture autour de George Sand

Orangerie du Château de Boussac Chateau de Boussac Boussac Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Lectures de LORENZA dans l’Orangerie autour de George SAND, suivi d’un verre de l’Amitié. .

Orangerie du Château de Boussac Chateau de Boussac Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 52 71 22

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English : Lecture autour de George Sand

L’événement Lecture autour de George Sand Boussac a été mis à jour le 2026-07-24 par Creuse Confluence Tourisme