Concert du Paris Symphonic Orchestra à l’Eglise Ste Anne Place Gambetta Boussac

Place Gambetta Eglise Sainte-Anne Boussac Creuse

Tarif : – – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10

2026-08-10 2026-08-17

Place Gambetta Eglise Sainte-Anne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 25 37 02 

Concert du Paris Symphonic Orchestra à l'Eglise Ste Anne Boussac a été mis à jour le 2026-02-11