Au bord de l’eau Médiathèque Boussac
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque · Boussac
Informations pratiques
Boussac
Au bord de l’eau
Médiathèque 2 Rue du Onze Novembre Boussac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Amélia vous invite à venir rêver au fil des histoires d’été, avant de donner vie, en papier, à tout un monde marin.
Pour les enfants de 6 à 10 ans pour une durée d’1h30. Sur réservation avec un nombre de places limitées. .
Médiathèque 2 Rue du Onze Novembre Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13 mediathequeboussac@creuseconfluence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Au bord de l’eau
L’événement Au bord de l’eau Boussac a été mis à jour le 2026-07-29 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Boussac (Creuse)
- Fête & détours de la Lumière #40 Concerts & spectacles en itinérance Boussac 6 août 2026
- Lecture autour de George Sand Orangerie du Château de Boussac Boussac 6 août 2026
- Balade nature Le monde des chauves-souris Boussac 6 août 2026
- Jazz Picnic avec Woody Wood Swing Gum Boussac 8 août 2026
- Concert du Paris Symphonic Orchestra à l’Eglise Ste Anne Place Gambetta Boussac 10 août 2026