Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition photos à la médiathèque Boussac

Exposition photos à la médiathèque Boussac

Exposition photos à la médiathèque Boussac mercredi 17 juin 2026.

Adresse : 2 rue du onze novembre

Ville : 23600 Boussac

Département : Creuse

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif :

Boussac

Exposition photos à la médiathèque

2 rue du onze novembre Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-06-17

Exposition de photos animalières et paysagères par Géraldine Brigand et Christophe Bouchon.   .

2 rue du onze novembre Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition photos à la médiathèque

L’événement Exposition photos à la médiathèque Boussac a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme

À voir aussi à Boussac (Creuse)