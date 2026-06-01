Exposition photos à la médiathèque Boussac mercredi 17 juin 2026.

Boussac

Exposition photos à la médiathèque

2 rue du onze novembre Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-06-17

Exposition de photos animalières et paysagères par Géraldine Brigand et Christophe Bouchon. .

2 rue du onze novembre Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13

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English : Exposition photos à la médiathèque

L’événement Exposition photos à la médiathèque Boussac a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme