Exposition photos à la médiathèque Boussac
Exposition photos à la médiathèque Boussac mercredi 17 juin 2026.
Boussac
Exposition photos à la médiathèque
2 rue du onze novembre Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-06-17
Exposition de photos animalières et paysagères par Géraldine Brigand et Christophe Bouchon. .
2 rue du onze novembre Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13
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English : Exposition photos à la médiathèque
L’événement Exposition photos à la médiathèque Boussac a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme
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