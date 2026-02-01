Théâtre de l’Usine La tournée Sousceyrac-en-Quercy
Théâtre de l'Usine La tournée Sousceyrac-en-Quercy Lot 2026-02-15 17:00:00 2026-02-15
Concert au Shack à Lafontade Lafontade Chemin des hameaux Gourdon Lot 2026-02-15 17:00:00 2026-02-15
Animation pédagogique Mosaïque antique 8 Rue de la Halle Cahors Lot 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16
Aux Doux Bavards, groupe de discussion Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot 2025-12-15 20:00:00 2025-12-15
Ciné-Lot L'attachement Escamps Lot 2026-02-16 20:30:00 2026-02-16
Atelier feutrage de la laine au Bourg Salle des Fêtes Le Bourg Lot 2026-02-14 09:30:00 2026-02-14
Fanfare à histoires à Assier 80, impasse du verger Assier Lot 2026-02-17 10:00:00 2026-02-17
Conférence sur l'Art Macabre Gramat Lot 2026-02-17 14:00:00 2026-02-17
Audition-atelier par les élèves de la classe de piano Gourdon Place Noël Poujade Gourdon Lot 2026-02-20 16:00:00 2026-02-20
Jeux de société et soirée carnavalesque Cavagnac Lot 2026-02-17 17:00:00 2026-02-17
Conférence à Figeac La place de l'immigration en France, dans le monde des migrations Salle Roger Laval, 2 rue Delbos Figeac Lot 2026-02-17 18:30:00 2026-02-17
Théâtre "Touchée par fées" Place François Mitterrand Cahors Lot débute le Début : 2026-02-17 20:30:00 2026-02-17
Conférence Les serpents du Lot Rue Pierre Mendès France Cahors Lot 2026-02-17 20:30:00 2026-02-17
Lire avec bébé à la médiathèque de Pradines Allée françois Mitterand Pradines Lot 2026-02-18 11:00:00 2026-02-18
Carnaval des amis de l'école à Figeac le monde en couleur Espace Mitterrand, place P. Renaud Figeac Lot 2026-02-18 15:00:00 2026-02-18
L’heure du conte à la médiathèque de Pradines Allée François-Mitterrand Pradines Lot 2026-04-15 16:00:00 2026-04-15
Maison de la région à Figeac, conférence l’occitan, une langue, bien vivante ! Maison de la région, gare de Figeac Figeac Lot 2026-02-18 18:00:00 2026-02-18
Dédicace de Jean-François Bouygues, librairie Des livres et vous, à Gourdon Librairie Des Livres et Vous 26 Boulevard Mainiol Gourdon Lot 2025-12-06 10:00:00 2025-12-06
Ciné-Lot Les rêveurs Lieu-dit Le Bourg Gigouzac Lot 2026-02-18 20:30:00 2026-02-18
Conférence autour du peintre Henri Martin 10, rue de la Halle 10, Rue de la Halle Souillac Lot 2026-02-19 14:30:00 2026-02-19