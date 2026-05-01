Gigouzac

Ciné-Lot Compostelle

Gigouzac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Synopsis

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle

Synopsis

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie.

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Gigouzac 46150 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis:

Fred and Adam, a teenager on the outs, don’t know each other. However, thanks to an association, they are undertaking the pilgrimage to Santiago de Compostela together

L’événement Ciné-Lot Compostelle Gigouzac a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Cahors Vallée du Lot