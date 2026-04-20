Gigouzac

Total Festum 2026

Gigouzac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-24

A l'occasion de l'édition 2026 du Total Festum qui vous permet de découvrir la richesse des cultures catalanes et occitanes, venez partager une journée d'animation au foyer rural de Gigouzac.

A l'occasion de l'édition 2026 du Total Festum qui vous permet de découvrir la richesse des cultures catalanes et occitanes, venez partager une journée d'animation au foyer rural de Gigouzac.

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Gigouzac 46150 Lot Occitanie +33 6 76 88 05 44

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English :

On the occasion of the 2026 edition of Total Festum, which allows you to discover the richness of Catalan and Occitan cultures, come and share a day of entertainment at the Gigouzac rural home.

L’événement Total Festum 2026 Gigouzac a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot