Total Festum 2026 Gigouzac
Total Festum 2026 Gigouzac dimanche 24 mai 2026.
Gigouzac
Total Festum 2026
Gigouzac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:30:00
Date(s) :
2026-05-24
A l'occasion de l'édition 2026 du Total Festum qui vous permet de découvrir la richesse des cultures catalanes et occitanes, venez partager une journée d'animation au foyer rural de Gigouzac.
A l'occasion de l'édition 2026 du Total Festum qui vous permet de découvrir la richesse des cultures catalanes et occitanes, venez partager une journée d'animation au foyer rural de Gigouzac.
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Gigouzac 46150 Lot Occitanie +33 6 76 88 05 44
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English :
On the occasion of the 2026 edition of Total Festum, which allows you to discover the richness of Catalan and Occitan cultures, come and share a day of entertainment at the Gigouzac rural home.
L’événement Total Festum 2026 Gigouzac a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot
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