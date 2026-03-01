Livres Books & Co Café Philo Montcuq-en-Quercy-Blanc

Livres Books & Co Café Philo

11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Début : 2026-03-19 15:00:00

2026-03-19

C'est pour nous une première on nous a demandé d'accueillir un Café-Philo à la librairie. Une chouette idée que nous espérons couronnée de succès. Alors, vous venez ?

11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

English :

This is a first for us: we've been asked to host a Café-Philo at the bookshop

