Montcuq-en-Quercy-Blanc

Jam Session #2

11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Marc invite ses ami·es musicien·nes à venir jammer dans le jardin !

Marc invite ses ami·es musicien·nes à venir jammer dans le jardin !

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11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

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English :

Marc invites his musician friends to come jam in the garden!

L’événement Jam Session #2 Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot