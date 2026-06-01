Jam Session #2 Montcuq-en-Quercy-Blanc
Jam Session #2 Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 13 juin 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Jam Session #2
11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Marc invite ses ami·es musicien·nes à venir jammer dans le jardin !
Marc invite ses ami·es musicien·nes à venir jammer dans le jardin !
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11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com
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English :
Marc invites his musician friends to come jam in the garden!
L’événement Jam Session #2 Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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