Jam session à la Librairie Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc

Jam session à la Librairie Livres Books & Co

11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

Marc invite ses ami.es musicien.nes à venir jammer avec lui !

Pour fêter la nouvelle année, nous vous proposons de nous retrouver, comme l’an passé, pour un moment de partage musical et de convivialité, en mode auberge espagnole (chacun.e amène un petit truc à boire et/ou à grignoter que l’on partage pendant que les musicien.nes jouent).

11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

English :

Marc invites his musician friends to come and jam with him!

To celebrate the New Year, we’re inviting you to join us, as we did last year, for a moment of musical sharing and conviviality, in auberge espagnole mode (everyone brings a little something to drink and/or nibble, which we share while the musicians play).

