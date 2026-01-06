Montcuq-en-Quercy-Blanc

Fête Mondiale du Jeu 26e édition

118 Chemin de l’Oustalet Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Jeux & Compagnie vous invite à venir fêter la 26e édition de la Fête Mondiale du Jeu !

Jeux & Compagnie vous invite à venir fêter la 26e édition de la Fête Mondiale du Jeu !

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118 Chemin de l’Oustalet Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 36 62 87 ludothequemontcuq@gmail.com

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English :

Jeux & Compagnie invites you to come and celebrate the 26th edition of the Fête Mondiale du Jeu!

L’événement Fête Mondiale du Jeu 26e édition Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-28 par OT CVL Castelnau-Montratier