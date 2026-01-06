Fête Mondiale du Jeu 26e édition Montcuq-en-Quercy-Blanc
Fête Mondiale du Jeu 26e édition Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 30 mai 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Fête Mondiale du Jeu 26e édition
118 Chemin de l’Oustalet Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 00:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Jeux & Compagnie vous invite à venir fêter la 26e édition de la Fête Mondiale du Jeu !
Jeux & Compagnie vous invite à venir fêter la 26e édition de la Fête Mondiale du Jeu !
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118 Chemin de l’Oustalet Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 36 62 87 ludothequemontcuq@gmail.com
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English :
Jeux & Compagnie invites you to come and celebrate the 26th edition of the Fête Mondiale du Jeu!
L’événement Fête Mondiale du Jeu 26e édition Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-28 par OT CVL Castelnau-Montratier
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