Dançarem, un viatge dançat !

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-11

2026-07-09

Dançarem..

Dançarem… Un viatge dançat ! Festival de trois jours dans l’univers des danses traditionnelles, mais aussi de la musique, du chant… .

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 84 41 55 12 amtpq@wanadoo.fr

