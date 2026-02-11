Cultive ta science Exposition Revenons à nos moutons Les enfants sur les pas de leurs ancêtres paysans Montcuq-en-Quercy-Blanc

Cultive ta science Exposition Revenons à nos moutons Les enfants sur les pas de leurs ancêtres paysans

6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Pour une plongée au XIXème siècle, suivez le petit Théodore qui raconte son quotidien de jeune berger sur le Causse.

6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 20 34 37 media.montcuq@wanadoo.fr

English :

For a plunge into the 19th century, follow little Théodore as he recounts his daily life as a young shepherd on the Causse.

