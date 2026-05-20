Montcuq-en-Quercy-Blanc

Fête de la musique à Montcuq

Place de la République Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le vendredi 19 juin, Montcuq fête la musique ! L'Association des Commerçants et Artisans de Montcuq et l'association Lézards de la Rue, co-organisatrices, en partenariat avec la Mairie, ont lancé un appel aux musicien.nes pour venir participer à la fête

Le vendredi 19 juin, Montcuq fête la musique ! L'Association des Commerçants et Artisans de Montcuq et l'association Lézards de la Rue, co-organisatrices, en partenariat avec la Mairie, ont lancé un appel aux musicien.nes pour venir participer à la fête. Inscription avant le 20 mai.

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Place de la République Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie

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English :

On Friday June 19, Montcuq celebrates music! The Association des Commerçants et Artisans de Montcuq and the association Lézards de la Rue, co-organizers in partnership with the Town Hall, are calling on musicians to join in the festivities

L’événement Fête de la musique à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot