Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert de jazz à la librairie Livres Books & Cie trio Jean-Luc Amestoy

Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Concert de jazz, avec repas, dans le jardin de la librairie.

Concert de jazz, avec repas, dans le jardin de la librairie.

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Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

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English :

Jazz concert, with lunch, in the bookstore garden.

L’événement Concert de jazz à la librairie Livres Books & Cie trio Jean-Luc Amestoy Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot