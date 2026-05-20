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Concert de jazz à la librairie Livres Books & Cie trio Jean-Luc Amestoy Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert de jazz à la librairie Livres Books & Cie trio Jean-Luc Amestoy Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert de jazz à la librairie Livres Books & Cie trio Jean-Luc Amestoy Montcuq-en-Quercy-Blanc mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Rue du Pendillou

Ville : 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc

Département : Lot

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 30 30 Général

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert de jazz à la librairie Livres Books & Cie trio Jean-Luc Amestoy

Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Concert de jazz, avec repas, dans le jardin de la librairie.

Concert de jazz, avec repas, dans le jardin de la librairie.

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Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77  livresbooksandcompany@gmail.com

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English :

Jazz concert, with lunch, in the bookstore garden.

L’événement Concert de jazz à la librairie Livres Books & Cie trio Jean-Luc Amestoy Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot

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