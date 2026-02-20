Fête à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc
Fête à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 18 juillet 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Fête à Belmontet
Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 18 – 18 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez participez à la fête de Belmontet avec jeux, buvette et ambiance musicale.
Venez participez à la fête de Belmontet avec jeux, buvette et ambiance musicale.
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Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 17 05 62 99
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English :
Come join the Belmontet Festival: featuring games, refreshments, and live music.
L’événement Fête à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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