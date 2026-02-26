Montcuq-en-Quercy-Blanc

Animation de la LPO Observons les oiseaux

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Du moineau domestique à la buse variable, en passant par le canard colvert, venez découvrir en famille la diversité des oiseaux et les adaptations à leur milieu de vie.

Du moineau domestique à la buse variable, en passant par le canard colvert, venez découvrir en famille la diversité des oiseaux et les adaptations à leur milieu de vie.

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Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12 animation.lot@lpo.fr

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English :

From the house sparrow to the common buzzard, via the mallard, come and discover with your family the diversity of birds and the adaptations to their living environment.

L’événement Animation de la LPO Observons les oiseaux Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-29 par OT CVL Lalbenque Limogne