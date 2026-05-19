Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse Montcuq-en-Quercy-Blanc
Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 17 juillet 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse
11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Elisabeth Masse, comédienne et lectrice professionnelle, lit un texte de son choix dans le jardin de la librairie
Elisabeth Masse, comédienne et lectrice professionnelle, lit un texte de son choix dans le jardin de la librairie
.
11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Elisabeth Masse, actress and professional reader, reads a text of her choice in the bookshop garden
L’événement Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Montcuq-en-Quercy-Blanc (Lot)
- Concert de fin de résidence au CRAB groupe Mézard Route de la Gariotte Montcuq-en-Quercy-Blanc 30 mai 2026
- Fête Mondiale du Jeu 26e édition Montcuq-en-Quercy-Blanc 30 mai 2026
- Soirée montcuquoise Montcuq-en-Quercy-Blanc 30 mai 2026
- Concert à l’église Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc 31 mai 2026
- Inauguration de la Mixa Montcuq Galerie Montcuq-en-Quercy-Blanc 12 juin 2026