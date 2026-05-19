Montcuq-en-Quercy-Blanc

Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse

11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Elisabeth Masse, comédienne et lectrice professionnelle, lit un texte de son choix dans le jardin de la librairie

Elisabeth Masse, comédienne et lectrice professionnelle, lit un texte de son choix dans le jardin de la librairie

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11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

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English :

Elisabeth Masse, actress and professional reader, reads a text of her choice in the bookshop garden

L’événement Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot