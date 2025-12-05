Festival du Quercy Blanc Duo soprano et guitare classique Montcuq-en-Quercy-Blanc
Festival du Quercy Blanc Duo soprano et guitare classique Montcuq-en-Quercy-Blanc mardi 18 août 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Festival du Quercy Blanc Duo soprano et guitare classique
25 Rue du Faubourg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Avec Agnès Ménard au soprano et Anne-Lise Vaumoron à la guitare classique.
Avec Agnès Ménard au soprano et Anne-Lise Vaumoron à la guitare classique.
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25 Rue du Faubourg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 90 73
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English :
Featuring Agn%E8s M%E9nard on soprano saxophone and Anne-Lise Vaumoron on classical guitar.
L’événement Festival du Quercy Blanc Duo soprano et guitare classique Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot
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