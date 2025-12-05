Festival du Quercy Blanc Duo soprano et guitare classique Montcuq-en-Quercy-Blanc mardi 18 août 2026.

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Festival du Quercy Blanc Duo soprano et guitare classique

25 Rue du Faubourg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Avec Agnès Ménard au soprano et Anne-Lise Vaumoron à la guitare classique.

Avec Agnès Ménard au soprano et Anne-Lise Vaumoron à la guitare classique.

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25 Rue du Faubourg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 90 73

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English :

Featuring Agn%E8s M%E9nard on soprano saxophone and Anne-Lise Vaumoron on classical guitar.

L’événement Festival du Quercy Blanc Duo soprano et guitare classique Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot