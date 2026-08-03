Informations pratiques

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Animation de la LPO Fabuleux insectes

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Sous nos pieds ou dans les airs vivent d'étranges petites bêtes à 6,8,10 pattes, voire parfois plus

Sous nos pieds ou dans les airs vivent d'étranges petites bêtes à 6,8,10 pattes, voire parfois plus. Découvrons ensemble ces petits êtres et leurs modes de vie.

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Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12

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English :

Strange little creatures with 6, 8, or 10 legs—and sometimes even more—live beneath our feet or in the air

L’événement Animation de la LPO Fabuleux insectes Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cahors Vallée du Lot