UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert à l’Atelier Hector Montcuq-en-Quercy-Blanc

jeudi 6 août 2026 · Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert à l’Atelier Hector Montcuq-en-Quercy-Blanc

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
4 Rue du Faubourg Saint-Privat
Ville
46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert à l’Atelier Hector

4 Rue du Faubourg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

En toute simplicité, Eric Barouti interprète ses morceaux choisis.

Une playlist personnelle, comme un journal intime. 

En passant par Tom Waits, Talking Heads, Police, 

Eric Barouti diffuse une atmosphère sereine, accompagné à la guitare acoustique, d’une pureté minimale.

So obviously simple est aussi le titre d’une de ses compositions qu’il nous fera le privilège de partager

En toute simplicité, Eric Barouti interprète ses morceaux choisis.

Une playlist personnelle, comme un journal intime. 

En passant par Tom Waits, Talking Heads, Police, 

Eric Barouti diffuse une atmosphère sereine, accompagné à la guitare acoustique, d’une pureté minimale.

So obviously simple est aussi le titre d’une de ses compositions qu’il nous fera le privilège de partager

  .

4 Rue du Faubourg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 7 87 00 66 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With simple elegance, Eric Barouti performs his selected songs.

A personal playlist, like a diary.%A0

Drawing on artists like Tom Waits, Talking Heads, and The Police,%A0

Eric Barouti creates a serene atmosphere, accompanied by acoustic guitar of minimalist purity.

“So Obviously Simple” is also the title of one of his compositions, which he’ll do us the honor of sharing with us.

L’événement Concert à l’Atelier Hector Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Montcuq-en-Quercy-Blanc (Lot)