Concert à l’Atelier Hector Montcuq-en-Quercy-Blanc
jeudi 6 août 2026 · Montcuq-en-Quercy-Blanc
Informations pratiques
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert à l’Atelier Hector
4 Rue du Faubourg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
En toute simplicité, Eric Barouti interprète ses morceaux choisis.
Une playlist personnelle, comme un journal intime.
En passant par Tom Waits, Talking Heads, Police,
Eric Barouti diffuse une atmosphère sereine, accompagné à la guitare acoustique, d’une pureté minimale.
So obviously simple est aussi le titre d’une de ses compositions qu’il nous fera le privilège de partager
En toute simplicité, Eric Barouti interprète ses morceaux choisis.
Une playlist personnelle, comme un journal intime.
En passant par Tom Waits, Talking Heads, Police,
Eric Barouti diffuse une atmosphère sereine, accompagné à la guitare acoustique, d’une pureté minimale.
So obviously simple est aussi le titre d’une de ses compositions qu’il nous fera le privilège de partager
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4 Rue du Faubourg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 7 87 00 66 34
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English :
With simple elegance, Eric Barouti performs his selected songs.
A personal playlist, like a diary.%A0
Drawing on artists like Tom Waits, Talking Heads, and The Police,%A0
Eric Barouti creates a serene atmosphere, accompanied by acoustic guitar of minimalist purity.
“So Obviously Simple” is also the title of one of his compositions, which he’ll do us the honor of sharing with us.
L’événement Concert à l’Atelier Hector Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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