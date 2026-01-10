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Anniversaire des 50 ans de la venu du petit rapporteur à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc

Anniversaire des 50 ans de la venu du petit rapporteur à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc

Anniversaire des 50 ans de la venu du petit rapporteur à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc dimanche 2 août 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc

Département : Lot

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 20 20 Général

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Anniversaire des 50 ans de la venu du petit rapporteur à Montcuq

Place de la République Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Le village de Montcuq célèbre les 50 ans de la venue du Petit Rapporteur.

Le village de Montcuq célèbre les 50 ans de la venue du Petit Rapporteur.

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Place de la République Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 94 04 

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English :

The village of Montcuq celebrates 50 years since the arrival of the Petit Rapporteur.

L’événement Anniversaire des 50 ans de la venu du petit rapporteur à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot

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