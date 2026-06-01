Montcuq-en-Quercy-Blanc

Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse

11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Elisabeth Masse, comédienne et lectrice professionnelle, lit un texte de son choix dans le jardin de la librairie

Elle nous lira aujourd'hui "Aqua", de Gaspard Koening

Et si le temps le permet, ce sera la première lecture à voix nue dans le jardin de l'année !

Elisabeth Masse, comédienne et lectrice professionnelle, lit un texte de son choix dans le jardin de la librairie

Elle nous lira aujourd'hui "Aqua", de Gaspard Koening

Et si le temps le permet, ce sera la première lecture à voix nue dans le jardin de l'année !

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11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

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English :

Elisabeth Masse, actress and professional reader, reads a text of her choice in the bookshop garden

She will read to us today "Aqua", by Gaspard Koening

And weather permitting, it will be the first bare-voice reading in the garden of the year!

L’événement Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot