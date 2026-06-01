Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse Montcuq-en-Quercy-Blanc
Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 26 juin 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse
11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Elisabeth Masse, comédienne et lectrice professionnelle, lit un texte de son choix dans le jardin de la librairie
Elle nous lira aujourd'hui "Aqua", de Gaspard Koening
Et si le temps le permet, ce sera la première lecture à voix nue dans le jardin de l'année !
Elisabeth Masse, comédienne et lectrice professionnelle, lit un texte de son choix dans le jardin de la librairie
Elle nous lira aujourd'hui "Aqua", de Gaspard Koening
Et si le temps le permet, ce sera la première lecture à voix nue dans le jardin de l'année !
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11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com
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English :
Elisabeth Masse, actress and professional reader, reads a text of her choice in the bookshop garden
She will read to us today "Aqua", by Gaspard Koening
And weather permitting, it will be the first bare-voice reading in the garden of the year!
L’événement Lecture à voix nue avec Elizabeth Masse Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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