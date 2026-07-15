Exposition à la mairie Montcuq en photo Salle de la mairie Montcuq-en-Quercy-Blanc
samedi 1 août 2026 · Salle de la mairie · Montcuq-en-Quercy-Blanc
Informations pratiques
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Exposition à la mairie Montcuq en photo
Salle de la mairie 1 rue du Pla Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-08 17:30:00
Date(s) :
2026-08-01
L'association Montcuq Hier et aujourd'hui expose une série de photo à la Mairie.
L'association Montcuq Hier et aujourd'hui expose une série de photo à la Mairie.
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Salle de la mairie 1 rue du Pla Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 80 46 assohieretauj@orange.fr
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English :
The Montcuq Hier et Aujourd’hui association is exhibiting a series of photos at City Hall.
L’événement Exposition à la mairie Montcuq en photo Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CVL Castelnau-Montratier
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