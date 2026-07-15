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Exposition à la mairie Montcuq en photo Salle de la mairie Montcuq-en-Quercy-Blanc

samedi 1 août 2026 · Salle de la mairie · Montcuq-en-Quercy-Blanc

Exposition à la mairie Montcuq en photo Salle de la mairie Montcuq-en-Quercy-Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle de la mairie
Adresse
1 rue du Pla
Ville
46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Exposition à la mairie Montcuq en photo

Salle de la mairie 1 rue du Pla Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :
2026-08-01

L'association Montcuq Hier et aujourd'hui expose une série de photo à la Mairie.

L'association Montcuq Hier et aujourd'hui expose une série de photo à la Mairie.

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Salle de la mairie 1 rue du Pla Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 80 46  assohieretauj@orange.fr

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English :

The Montcuq Hier et Aujourd’hui association is exhibiting a series of photos at City Hall.

L’événement Exposition à la mairie Montcuq en photo Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CVL Castelnau-Montratier

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