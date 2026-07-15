Exposition à la mairie Montcuq en photo Salle de la mairie Montcuq-en-Quercy-Blanc

samedi 1 août 2026 · Salle de la mairie · Montcuq-en-Quercy-Blanc

Informations pratiques

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Exposition à la mairie Montcuq en photo

Salle de la mairie 1 rue du Pla Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :

2026-08-01

L'association Montcuq Hier et aujourd'hui expose une série de photo à la Mairie.

L'association Montcuq Hier et aujourd'hui expose une série de photo à la Mairie.

.

Salle de la mairie 1 rue du Pla Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 80 46 assohieretauj@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Montcuq Hier et Aujourd’hui association is exhibiting a series of photos at City Hall.

L’événement Exposition à la mairie Montcuq en photo Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CVL Castelnau-Montratier