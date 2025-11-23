Festival de la chanson à texte de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc

Festival de la chanson à texte de Montcuq

17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 65 – 65 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-23

Le 21eme Festival de la chanson à texte de Montcuq se déroulera du 23 au 25 juillet 2026.

Le Festival Chanson à Texte de Montcuq célèbre la richesse et la diversité de la chanson d’auteur. Chaque année, des artistes talentueux viennent interpréter des textes engagés, poétiques et mélodieux, offrant au public une expérience musicale unique. Cet événement convivial attire un large public, passionné de chanson francophone et de découvertes artistiques.

Stationnement utiliser les nombreux parkings publics (et gratuits!) de la ville et marcher 5 à 10 mn. Le village est petit ! Il n’y a pas de parking réservé au festival.

Nous rappelons que les chiens ne sont pas admis sur le site du festival et de la buvette, ni pendant les concerts. .

17 allée des platanes Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie

English :

The 21st Festival de la chanson à texte de Montcuq will take place from July 23 to 25, 2026.

The Festival Chanson à Texte de Montcuq celebrates the richness and diversity of chanson d?auteur

German :

Das 21. Festival de la chanson à texte de Montcuq findet vom 23. bis 25. Juli 2026 statt.

Das Festival Chanson à Texte de Montcuq feiert den Reichtum und die Vielfalt des Autorenliedes

Italiano :

Il 21° Festival de la chanson à texte di Montcuq si svolgerà dal 23 al 25 luglio 2026.

Il Festival Chanson à Texte di Montcuq celebra la ricchezza e la diversità della chanson d’autore

Espanol :

El 21º Festival de la chanson à texte de Montcuq se celebrará del 23 al 25 de julio de 2026.

El Festival Chanson à Texte de Montcuq celebra la riqueza y diversidad de la chanson d’auteur

