Polichinelle et Souricette par Léa Garcia Montcuq-en-Quercy-Blanc
Polichinelle et Souricette par Léa Garcia Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 12 juin 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Polichinelle et Souricette par Léa Garcia
6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
La Compagnie Ilot Z' vous propose une séance de contes Polichinelle et Souricette par Léa Garcia.
Dans mon jardin tout rond, tout rond, tout rond, Il y a des radis, des tomates, des salades et des fleurs de toutes les couleurs… Et le petit lapin est passé par là, par là, par là… Mais le pommier est grand, grand, grand, Polichinelle est tout petit, petit, petit … Qui l’aidera à monter ?
La Compagnie Ilot Z' vous propose une séance de contes Polichinelle et Souricette par Léa Garcia.
Dans mon jardin tout rond, tout rond, tout rond, Il y a des radis, des tomates, des salades et des fleurs de toutes les couleurs… Et le petit lapin est passé par là, par là, par là… Mais le pommier est grand, grand, grand, Polichinelle est tout petit, petit, petit … Qui l’aidera à monter ?
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6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 20 34 37
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English :
The Compagnie Ilot Z' offers a storytelling session Polichinelle et Souricette by Léa Garcia.
In my garden all round, all round, all round, There are radishes, tomatoes, lettuces and flowers of all colors? And the little rabbit went that way, that way, that way? But the apple tree is big, big, big, Polichinelle is tiny, tiny, tiny? Who will help him up?
L’événement Polichinelle et Souricette par Léa Garcia Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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