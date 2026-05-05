Inauguration de la Mixa Montcuq Galerie Montcuq-en-Quercy-Blanc
Inauguration de la Mixa Montcuq Galerie Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 12 juin 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Inauguration de la Mixa Montcuq Galerie
Rue de la Promenade Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Inauguration de la Mixa Montcuq Galerie, un nouvel espace dédié à la création contemporaine, situé à Montcuq-en-Quercy-Blanc, au cœur du Quercy Blanc.
Ce lieu a pour vocation de proposer une programmation artistique sensible et exigeante, en lien avec le territoire, et de créer un espace de rencontre entre artistes, publics et acteurs culturels.
À cette occasion, nous serions très heureux de vous accueillir pour un moment d’échange autour de ce projet, et de vous faire découvrir les premières œuvres présentées.
Inauguration de la Mixa Montcuq Galerie, un nouvel espace dédié à la création contemporaine, situé à Montcuq-en-Quercy-Blanc, au cœur du Quercy Blanc.
Ce lieu a pour vocation de proposer une programmation artistique sensible et exigeante, en lien avec le territoire, et de créer un espace de rencontre entre artistes, publics et acteurs culturels.
À cette occasion, nous serions très heureux de vous accueillir pour un moment d’échange autour de ce projet, et de vous faire découvrir les premières œuvres présentées.
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Rue de la Promenade Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie
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English :
Inauguration of the Mixa Montcuq Galerie, a new space dedicated to contemporary creation, located in Montcuq-en-Quercy-Blanc, in the heart of Quercy Blanc.
The vocation of this venue is to offer a sensitive and demanding artistic program, in connection with the territory, and to create a space for encounters between artists, audiences and cultural players.
On this occasion, we would be delighted to welcome you for a moment of exchange around this project, and to let you discover the first ?uvres presented.
L’événement Inauguration de la Mixa Montcuq Galerie Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Cahors Vallée du Lot
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