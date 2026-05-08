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Soirée montcuquoise Montcuq-en-Quercy-Blanc

Soirée montcuquoise Montcuq-en-Quercy-Blanc

Soirée montcuquoise Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 30 mai 2026.

Adresse : Avenue de Saint-Jean

Ville : 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc

Département : Lot

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 4 4 Général

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Soirée montcuquoise

Avenue de Saint-Jean Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 03:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Viens faire la fête au stade de Montcuq avec DJ Hugo GRD de l’agence Popita Event ! Organisé par Le comité des fêtes de Montcuq.

Viens faire la fête au stade de Montcuq avec DJ Hugo GRD de l’agence Popita Event ! Organisé par Le comité des fêtes de Montcuq.

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Avenue de Saint-Jean Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie   comitedesfetes.montcuq@gmail.com

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English :

Come party at the Montcuq stadium with DJ Hugo GRD from the Popita Event agency! Organized by Le comité des fêtes de Montcuq.

L’événement Soirée montcuquoise Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CVL Castelnau-Montratier

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