Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert chez Books & Co Aiocà

11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:30:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Concert de musique de jazz et musiques brésiliennes, avec repas pris dans le jardin de la librairie

Concert de musique de jazz et musiques brésiliennes, avec repas pris dans le jardin de la librairie

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11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

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English :

Jazz and Brazilian music concert, with lunch in the bookshop garden

L’événement Concert chez Books & Co Aiocà Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot