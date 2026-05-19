Concert chez Books & Co Aiocà Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert chez Books & Co Aiocà Montcuq-en-Quercy-Blanc mercredi 15 juillet 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert chez Books & Co Aiocà
11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 30 – 30 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:30:00
fin : 2026-07-15 22:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Concert de musique de jazz et musiques brésiliennes, avec repas pris dans le jardin de la librairie
Concert de musique de jazz et musiques brésiliennes, avec repas pris dans le jardin de la librairie
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11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com
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English :
Jazz and Brazilian music concert, with lunch in the bookshop garden
L’événement Concert chez Books & Co Aiocà Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot
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