Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert Ödacieuse

5 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

De l’audace en musique, une ode à la grâce, et un ciel d’amitié

De l’audace en musique, une ode à la grâce, et un ciel d’amitié. Judith Charron & Mathilde Limal sont deux chanteuses s’accompagnant au piano et à la guitare, mêlant lyrique, chanson française et chant du monde. Se jouant de tous les horizons, Ödacieuse invite à un voyage au féminin, aux confins des émotions pures.

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5 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 66 57 35 03

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English :

Daring music, an ode to grace, and a sky of friendship

L’événement Concert Ödacieuse Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cahors Vallée du Lot