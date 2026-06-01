Concert Ödacieuse Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert Ödacieuse Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 26 juin 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert Ödacieuse
5 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
De l’audace en musique, une ode à la grâce, et un ciel d’amitié
De l’audace en musique, une ode à la grâce, et un ciel d’amitié. Judith Charron & Mathilde Limal sont deux chanteuses s’accompagnant au piano et à la guitare, mêlant lyrique, chanson française et chant du monde. Se jouant de tous les horizons, Ödacieuse invite à un voyage au féminin, aux confins des émotions pures.
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5 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 66 57 35 03
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English :
Daring music, an ode to grace, and a sky of friendship
L’événement Concert Ödacieuse Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cahors Vallée du Lot
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