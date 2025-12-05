Concert à la Librairie Livres Books & Co Leyeli Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert à la Librairie Livres Books & Co Leyeli

Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

Leyeli signifie les nuits, en arabe. Au pluriel parce que la nuit est multiple et ambiguë.

Du français au portugais en passant par l’espagnol et l’arabe, Leyeli est à l’image de ses trois chanteuses, curieuses et polyglottes, riches d’un brassage culturel qui trouve ses sources dans leurs origines et de leurs expériences personnelles et intimes.

Musiques réunionnaises, brésiliennes, arabes, françaises… dans leurs compositions, les voix se mêlent au son du violon virtuose, tour à tour très mélodique, lyrique et rythmique. Il peut également amener l’harmonie, en alternance avec la guitare acoustique. Enfin, les percussions viennent enrichir et intégrer des rythmes variés du monde entier.

Réservation obligatoire. .

Rue du Pendillou Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77 livresbooksandcompany@gmail.com

