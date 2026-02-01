Ciné-Lot Zootopie 2

27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu'ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale…

.

27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie

ZOOTOPIE 2 will reunite the delightful duo of young cops Judy Hopps and Nick Wilde, who, after solving the biggest crime case in Zootopie history, discover that their partnership isn't as strong as they thought when Chief Bogo orders them to participate in a therapy program reserved for teammates in crisis

L’événement Ciné-Lot Zootopie 2 Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Cahors Vallée du Lot