Concert à l’église Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert à l’église Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc dimanche 31 mai 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert à l’église Saint-Privat
25 rue du faubourg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 18:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Montcuq en rose organise un concert dont les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer
Montcuq en rose organise un concert dont les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Venez découvrir à l'Eglise Saint-Privat, six voix de femmes pour un voyage vocal. Un répertoire a cappella issu des traditions orales du monde entier.
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25 rue du faubourg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 80 05
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English :
Montcuq en rose is organizing a concert with proceeds going to the Ligue contre le cancer
L’événement Concert à l’église Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cahors Vallée du Lot
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