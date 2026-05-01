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Concert à l’église Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert à l’église Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert à l’église Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 25 rue du faubourg Saint-Privat

Ville : 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc

Département : Lot

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 Général

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert à l’église Saint-Privat

25 rue du faubourg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 18:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Montcuq en rose organise un concert dont les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer

Montcuq en rose organise un concert dont les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Venez découvrir à l'Eglise Saint-Privat, six voix de femmes pour un voyage vocal. Un répertoire a cappella issu des traditions orales du monde entier.

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25 rue du faubourg Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 80 05 

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English :

Montcuq en rose is organizing a concert with proceeds going to the Ligue contre le cancer

L’événement Concert à l’église Saint-Privat Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cahors Vallée du Lot

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