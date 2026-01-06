Concert de fin de résidence au CRAB groupe Mézard Route de la Gariotte Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert de fin de résidence au CRAB groupe Mézard Route de la Gariotte Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 30 mai 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert de fin de résidence au CRAB groupe Mézard
Route de la Gariotte Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez assister au concert de fin de résidence du groupe Mézard groupe afro blues oriental.
Venez assister au concert de fin de résidence du groupe Mézard groupe afro blues oriental.
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Route de la Gariotte Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 7 68 32 96 76 info@lezarddelarue.org
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English :
Come and attend the end-of-residency concert by Mézard: an Afro blues oriental band.
L’événement Concert de fin de résidence au CRAB groupe Mézard Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-28 par OT CVL Castelnau-Montratier
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