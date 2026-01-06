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Concert de fin de résidence au CRAB groupe Mézard Route de la Gariotte Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert de fin de résidence au CRAB groupe Mézard Route de la Gariotte Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert de fin de résidence au CRAB groupe Mézard Route de la Gariotte Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 30 mai 2026.

Lieu : Route de la Gariotte

Adresse : Belmontet

Ville : 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc

Département : Lot

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Participation libre

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert de fin de résidence au CRAB groupe Mézard

Route de la Gariotte Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez assister au concert de fin de résidence du groupe Mézard groupe afro blues oriental.

Venez assister au concert de fin de résidence du groupe Mézard groupe afro blues oriental.

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Route de la Gariotte Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 7 68 32 96 76  info@lezarddelarue.org

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English :

Come and attend the end-of-residency concert by Mézard: an Afro blues oriental band.

L’événement Concert de fin de résidence au CRAB groupe Mézard Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-28 par OT CVL Castelnau-Montratier

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