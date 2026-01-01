Randonnée pédestre avec la Rando Montcuquoise Montcuq-en-Quercy-Blanc
Randonnée pédestre avec la Rando Montcuquoise Montcuq-en-Quercy-Blanc mardi 6 janvier 2026.
Randonnée pédestre avec la Rando Montcuquoise
Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
La Rando Montcuquoise propose plusieurs randonnées au mois de janvier 2026.
Le point de départ se fait du parking Saint-Jean afin de covoiturer.
Attention ce programme peut être modifié. En cas de pluie, le responsable peut annuler ou reporter la sortie. Renseignez-vous, consultez votre messagerie ! .
Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 64 31 49 77 brigitte.bramand@orange.fr
English :
The Rando Montcuquoise is offering several hikes in January 2026.
Departure point is from the Saint-Jean parking lot for carpooling.
Please note: this program is subject to change
