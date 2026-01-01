Randonnée pédestre avec la Rando Montcuquoise

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 13:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27

La Rando Montcuquoise propose plusieurs randonnées au mois de janvier 2026.

Le point de départ se fait du parking Saint-Jean afin de covoiturer.

Attention ce programme peut être modifié

La Rando Montcuquoise propose plusieurs randonnées au mois de janvier 2026.

Le point de départ se fait du parking Saint-Jean afin de covoiturer.

Attention ce programme peut être modifié. En cas de pluie, le responsable peut annuler ou reporter la sortie. Renseignez-vous, consultez votre messagerie ! .

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 64 31 49 77 brigitte.bramand@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rando Montcuquoise is offering several hikes in January 2026.

Departure point is from the Saint-Jean parking lot for carpooling.

Please note: this program is subject to change

L’événement Randonnée pédestre avec la Rando Montcuquoise Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-01-02 par OT CVL Castelnau-Montratier