Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert de fin de résidence au CRAB SILKY COLLECTIVE

Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Initié par 5 jeunes musiciens Lotois à l’automne 2024, Silky Collective n’a pas perdu une minute pour trouver et produire sa musique “soyeuse”.

Fusion de styles, métissage de genres, les Silky Collective vous embarquent dans leur monde teinté de Funk, Jazz et Groove.

Mené par un solide socle rythmique Contrebasse-Batterie laissant la part belle aux puissants et entêtants licks de Guitare, le Sax Ténor et la trompette s’expriment et envoutent; et c’est comme ça que le“Silky”son est né !

Initié par 5 jeunes musiciens Lotois à l’automne 2024, Silky Collective n’a pas perdu une minute pour trouver et produire sa musique “soyeuse”.

Fusion de styles, métissage de genres, les Silky Collective vous embarquent dans leur monde teinté de Funk, Jazz et Groove.

Mené par un solide socle rythmique Contrebasse-Batterie laissant la part belle aux puissants et entêtants licks de Guitare, le Sax Ténor et la trompette s’expriment et envoutent; et c’est comme ça que le“Silky”son est né !

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Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie info@lezarddelarue.org

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English :

Initiated by 5 young Lotois musicians in the fall of 2024, Silky Collective didn’t waste a minute finding and producing its music?silky?.

Fusing styles, blending genres, Silky Collective take you into their world tinged with Funk, Jazz and Groove.

Lead by a solid rhythmic foundation of double bass and drums, with a strong, heady guitar lick, the tenor sax and trumpet express themselves and captivate; and that’s how the Silky sound was born!

L’événement Concert de fin de résidence au CRAB SILKY COLLECTIVE Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot