Circuit de la Fontaine de Paillas Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot vendredi 1 mai 2026.
Durée : 135 Distance : 7000.0 Tarif :
Valprionde, charme d’un petit village pittoresque du Quercy Blanc.
Le sud Quercy est parsemé d’une multitude de rivières souterraines
English :
Valprionde, the charm of a picturesque Quercy Blanc village.
Southern Quercy is dotted with a multitude of underground rivers
Deutsch :
Valprionde, der Charme eines malerischen kleinen Dorfes im Quercy Blanc.
Das südliche Quercy ist von einer Vielzahl unterirdischer Flüsse durchzogen
Italiano :
Valprionde, il fascino di un piccolo villaggio pittoresco nella regione del Quercy Blanc.
Il Quercy meridionale è costellato da una moltitudine di fiumi sotterranei
Español :
Valprionde, el encanto de un pueblecito pintoresco en la región de Quercy Blanc.
El sur del Quercy está salpicado de multitud de ríos subterráneos
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot