Randonnée douce avec la Rando Montcuquoise

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Début : 2026-01-09 14:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30

La Rando Montcuquoise propose plusieurs randonnées douces au mois de janvier 2026.

Le point de départ se fait du parking Saint-Jean afin de covoiturer.

Attention ce programme peut être modifié

Attention ce programme peut être modifié. En cas de pluie, le responsable peut annuler ou reporter la sortie. Renseignez-vous, consultez votre messagerie ! .

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 64 31 49 77 brigitte.bramand@orange.fr

English :

Rando Montcuquoise is offering several gentle hikes in January 2026.

Departure point is from the Saint-Jean parking lot for carpooling.

Please note: this program is subject to change

