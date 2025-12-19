Montcuq-en-Quercy-Blanc

Fermes en Fête Pâtes à Paul

75, chemin de la Métairie basse Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Avez-vous déjà visité une fabrique de pâte artisanales ? Fermes en fête sera l’occasion de découvrir le laboratoire de conception des pâtes.

Avez-vous déjà visité une fabrique de pâte artisanales ? Fermes en fête sera l’occasion de découvrir le laboratoire de conception des pâtes.

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75, chemin de la Métairie basse Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 75 10 62 23 earl.arnal46@gmail.com

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English :

Have you ever visited an artisanal pasta factory? Fermes en fête will be an opportunity to discover the pasta design laboratory.

L’événement Fermes en Fête Pâtes à Paul Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CVL Vignoble