Fermes en Fête Pâtes à Paul Montcuq-en-Quercy-Blanc
Fermes en Fête Pâtes à Paul Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 20 juin 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Fermes en Fête Pâtes à Paul
75, chemin de la Métairie basse Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Avez-vous déjà visité une fabrique de pâte artisanales ? Fermes en fête sera l’occasion de découvrir le laboratoire de conception des pâtes.
Avez-vous déjà visité une fabrique de pâte artisanales ? Fermes en fête sera l’occasion de découvrir le laboratoire de conception des pâtes.
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75, chemin de la Métairie basse Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 75 10 62 23 earl.arnal46@gmail.com
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English :
Have you ever visited an artisanal pasta factory? Fermes en fête will be an opportunity to discover the pasta design laboratory.
L’événement Fermes en Fête Pâtes à Paul Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CVL Vignoble
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